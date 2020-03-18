Пожилым депутатам разрешили не ходить на заседания Госдумы

Депутаты, которые находятся в группе риска в связи с коронавирусом COVID-19 или плохо себя чувствуют, могут работать дистанционно. Соответствующее заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

74-летний депутат от КПРФ, режиссер Владимир Бортко на заседании Думы попросил разрешить ему не посещать пленарные заседания из-за коронавируса. По словам политика, он перенес три воспаления легких, а если заболеет, то ему гарантирована "стопроцентная смерть". Бортко спросил у Володина, можно ли ему и тем, кому за семьдесят, покинуть собрание на неделю.

Председатель Госдумы отметил, что данный вопрос уже обсуждался со всеми руководителями фракций. По словам Володина, поддержка получена в данном вопросе не только по возрастному признаку — все зависит, в том числе, от самочувствия человека, сообщает "Интерфакс". В связи с этим есть возможность обсуждать многие вопросы, чтобы быть в курсе, дистанционно.



Ситуация с коронавирусом стала причиной перевода многих сотрудников компаний на удаленную работу. Такое решение позволяет предотвратить распространение COVID-19.

Ранее в среду, 18 марта, стало известно, что российские школьники уходят на трехнедельные каникулы, которые продлятся до 12 апреля включительно.