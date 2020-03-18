Цена нефти Brent упала ниже $28 за баррель впервые с января 2016 года

Нефть продолжает дешеветь 18 марта, стоимость Brent опустилась ниже $28 за баррель впервые с января 2016 г. Цена WTI упала до минимального за последние 17 лет показателя.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent снизилась на лондонской бирже ICE Futures до $27,99 за баррель, что на $0,74 (- 2,58%) ниже цены накануне.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть WTI упала на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $1,22 (- 4,53%) до $25,73 за баррель, это минимальное значение с мая 2003 г.

Наметилось отклонение от макроэкономических прогнозов на 2020 г., заявил ранее министр финансов Антон Силуанов. Безусловно, это коснется бюджета. "Мы делали оценки: только фактор нефти при текущих ценах практически на 3 трлн руб. снижает объемы поступления нефтегазовых доходов по сравнению с плановыми значениями", — подчеркнул министр.

Россия столкнулась с непростой ситуацией — со снижением цен на энергоресурсы, что всегда несло риски для экономики, отметил Силуанов.