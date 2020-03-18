Официальная премьера нового Kia Sorento: 1,6-турбо, гибрид и много опций

Компания Kia вслед за своими коллегами из Hyundai тоже рассекретила свою новинку, и тоже - новое поколение одного из бестселлеров. Kia Sorento стал первенцем марки на новой среднеразмерной платформе, стал гибридом и заявлен, как самый высокотехнологичный автомобиль Kia.

Экстерьер новинки не представляет никакого секрета уже не один месяц: Kia отгружала информацию о новом "Соренто" по частям. Кроссовер стал на 10 мм длиннее, выше и шире, чем раньше, но за счет более коротких свесов колесная база выросла сразу на 35 мм - до 2815 мм. Силуэту придали больше динамики, а еще Sorento впервые можно будет снабдить 20-дюймовыми колесными дисками (в базе - 17-дюймовые).

Архитектурной доминантой интерьера станут два монитора - 12,3-дюймовый для приборной панели и 10,25-дюймовый - для мультимедиа и навигации. В списке доступного оборудования названы атмосферная подсветка с выбором из 64 цветов, беспроводная зарядка, акустика Bose и доступ к множеству онлайн-сервисов, а отделать салон можно будет черной тканью, обычной кожей (черной, серой или в комбинации) или черной кожей наппа. Правда, для базовых исполнений предусмотрена скромная система с 8-дюймовым экраном.

В целом же салон Sorento стал значительно просторнее: к примеру, минимальный объем багажника семиместной модификации вырос на треть и достигает 187 л (у гибридных моделей - 179 л). Максимально в "Соренто" можно будет погрузить до 910 л в пятиместном варианте. А еще кроссовер снабдили электроприводом складывания сидений второго ряда, причем для того, чтобы пропустить пассажиров на "галерку", они сдвигаются на 45 мм дальше, чем ранее.

Утверждается, что кроссовер обзавелся полностью переработанными подвеской и рулевым управлением, но в детали в Kia не вдаются: известно лишь, что кузов кроссовера стал на 4% жестче. Зато набор ездовой электроники пополнился переключателем режимов Terrain Mode, который включает в себя предустановленные настройки для езды по грязи, песку или снегу.

С новым поколением Kia Sorento обзавелся сразу несколькими гибридными установками, и далеко не все из них "подключаемые". Скажем, 230-сильное сочетание 1,6-литрового турбомотора и электродвигателя оснащено батареей лишь на 1,49 кВтч, а вот у Sorento Plug-in Hybrid появится уже полноценный блок аккумуляторов - но о нем обещают рассказать только в конце года. Еще один анонсированный силовой агрегат - 2,2-литровый дизель SmartStream, развивающий 202 л.с. и 440 Нм крутящего момента. Поставляться он будет в паре с новым восьмиступенчатым роботом.

Собирать Sorento планируется на заводах в Корее - для рынка Европы, и США - для местных продаж. Доступен к заказу новый кроссовер окажется в третьем квартале нынешнего года.