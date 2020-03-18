Названы российские цены на кроссовер Geely Coolray c начинкой "Вольво"

После долгого ожидания китайский Coolray белорусской сборки все-таки стартует на российском рынке. Компания "Джили" раскрыла рублевые ценники и анонсировала официальный старт продаж.



Новый Geely Coolray будет продаваться в России сразу в трех комплектациях, а диапазон цен на этот компактный кроссовер составит от 1 289 999 до 1 499 900 рублей. Кроссоверы поставляют на наш рынок с белорусского завода "Белджи".



По данным АвтоВестей, презентация "Кулрэя" в Москве была отменена из-за рисков, связанных с коронавирусом . Однако уже заявлено, что официальные продажи живых машин в дилерских центрах стартуют 27 марта.



Один самых ожидаемых в России китайских кроссоверов получит четыре уровня оснащения — Comfort, Luxury, Flagship и Flagship Sport. При это на старте продаж будут доступны все исполнения, кроме начального "Комфорта" — базовая версия появится позже.

Фото: АвтоВести

В список оборудования стартовой на сегодня версии Luxury за 1 289 999 рублей уже включает LED-оптику, колесные диски R18, подогрев руля, подогрев всех сидений и зоны покоя дворников, отделку искусственной кожей, бесключевой доступ, климат контроль, панорамную крыша с люком, а также мультимедийную систему с широкоформатным экраном на 10,25 дюйма, которая дополнена интерфейсом MirrorLink для подключения смартфона.



Комплектация Flagship получила 7-дюймовую цифровую панель приборов, двухцветную отделку экокожей, матовые металлизированные вставки в интерьере и атмосферную подсветку салона.

Кроме того, в список оборудования Coolray Flagship входят система "автопарковки", камера кругового обзора и система контроля слепых зон.

Фото: АвтоВести

Комплектация Flagship Sport, по сути, отличается лишь наличием заводских "спортивных" акцентов — это крыша черного цвета, увеличенный спойлер, сплиттер на переднем бампере и диффузор — на заднем, а также имитирующие карбон декоративные накладки на боковые зеркала.

Coolray оснащается 3-цилиндровым двигателем 1,5 л с турбонаддувом мощностью 150 л.с. (255 Нм). Аналогичный по конструкции мотор используется в европейских версиях Volvo XC40 и носит индекс T3. Мотор сочетается с 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями мокрого типа. Заявленный ресурс трансмиссии составляет свыше 300 тысяч километров. Привод у Coolray — исключительно передний.