Вплоть до закрытия: Роскомнадзор предупредил СМИ об ответственности за распространение фейков

За распространение фейков о коронавирусе COVID-19 средства массовой информации могут быть заблокированы и лишены лицензии, предупредили в Роскомнадзоре.

В ведомстве напомнили, что круглосуточно мониторят СМИ, соцсети, видеохостинги и эфире телекомпаний, чтобы выявлять ложную информацию, способствующую распространению паники среди граждан.

В случае обнаружения сообщений, представляющих угрозу общественному порядку и безопасности, в отношении нарушившего закон СМИ будут предприняты самые жесткие меры, подчеркивается в заявлении, размещенном на сайте ведомства.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал оградить россиян от слухов и недостоверной информации о распространении коронавируса COVID-19.

"У граждан страны должна быть вся необходимая информация: с какой угрозой мы сталкиваемся, какие меры предпринимаются государством и что должен делать каждый человек", — указал глава государства, выступая на совещании в правительстве.

В свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что в России ситуация с коронавирусом складывается намного благополучнее, чем во многих других странах.