Кузбасские туристы не могут вылететь из Перу

Жители Кузбасса не могут выбраться из Перу. Международный перелет должен был состояться 17 марта. Однако попасть на регистрацию у Влада Табашникова не получилось, передает ГТРК "Кузбасс".

Как рассказал кемеровчанин, часть терминала оцеплена военными в касках с оружием и щитами. Мужчина также утверждает, что в настоящий момент закрыта воздушные, наземные и морские пути из страны. С просьбой о помощи турист обратился в посольство Российской Федерации.