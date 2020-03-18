Водитель чудом вышел невредимым из страшной аварии на юге Москвы

Три человека пострадали в столкновении двух машин на юге Москвы, при этом водитель УАЗа может отмечать второй день рождения — он чудом избежал травм. Авария попала в объектив камеры регистратора.

ДТП произошло около шести часов вечера 14 марта в районе дома №141 по Варшавскому шоссе. У отечественного внедорожника сгорела катушка зажигания, машина остановилась посреди полосы. Водитель включил "аварийку" и вышел, чтобы достать предупреждающий других участников движения знак, но сделать этого не успел — сзади в УАЗ на скорости около 100 км/ч врезался Peugeot.

Владельца внедорожника от тяжелейших травм и гибели отделили несколько сантиметров, он остался стоять на своих двоих, тогда как тяжелый внедорожник отбросило на пару метров вперед.

Травмы, как сообщил чудом выживший мужчина, получили его супруга и два пожилых пассажира из легковушки — у женщины перелом четырех ребер, у ее спутника — многочисленные ушибы и ссадины.