Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 тысяч

Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире превысило 204 тысячи человек. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.com.

По информации ресурса, 8,2 тысячи человек погибли от заболеваний, вызванных вирусом, почти 82,9 тысячи вылечились. Случаи в 170 странах и территориях.

Как сообщалось ранее 18 марта, в России за сутки было зарегистрировано 33 новых случая коронавирусной инфекции. Все заболевшие – россияне: 31 случай зафиксирован в Москве, один – в Томской области, один – в Новосибирской области.

В медицинском центре в Коммунарке, куда отправляют пациентов с подозрением на коронавирус, в данный момент находятся 408 человек, диагноз подтвержден у 37.