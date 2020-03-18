Вооруженные силы Украины прекращают весенний призыв

Украинские военкоматы и территориальные центры комплектования приостанавливают весенний призыв на время карантина. Соответствующее распоряжение главкома сухопутных войск Александр Сырского опубликовано на официальной странице вооруженных сил в социальной сети Facebook.

Сами по себе военкоматы работу не прекратят. Они продолжат работать с документами и принимать противоэпидемиологические меры.

Количество подтвержденных заражений COVID-19 на Украине достигло 14 человек, 10 из которых зарегистрированы в Черновицкой области. Два человека погибли. В Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации.

Весенний призыв могут перенести и в России. Кремль собирается отправить запрос в Министерство обороны РФ.