В Крыму выпускники 2014 года вспоминали, как принимали решение о вузе

В преддверии годовщины воссоединения Крыма с Россией ВЦИОМ провёл опрос жителей Севастополя и Республики Крым. Шесть лет спустя 90 процентов крымчан уверены в правильности своего решения. Порядка 70 процентов утверждают, что воссоединение положительно сказалось на их жизни. А еще тогда — в 2014 году более двух тысяч выпускников выбирали будущую профессию.

Юлия Цокало о той весне и спустя шесть лет вспоминает с волнением. Решила остаться на полуострове, несмотря на то, что три года готовилась поступать в Харьковский университет. Сейчас уже заканчивает обучение и параллельно работает по специальности. О своем решении не жалела ни дня.

В 2014 году непростой выбор должны были сделать более 2,5 тысяч выпускников. Для каждого это был первый шаг во взрослую жизнь. Все получили по два аттестата: российского и украинского образца.

Татьяна Голомидова, психолог центра Экстренной медицинской помощи МЧС России, в 2014-м тоже выпускница поделилась: "На этот счет я не думала, не выбирала: у меня все мои родственники, все мои близкие и друзья находятся в Севастополе. Тогда было сильное волнение, потому что мы до последнего не знали, будем ли мы сдавать ЗНО или ЕГЭ, или вступительные экзамены. Было непонятно, к чему готовиться".



ЕГЭ сдавать не пришлось, сообщают "Вести Севастополь", вузы по всей России зарезервировали для школьников из новых субъектов страны бюджетные места. За 6 лет жизнь молодежи, жизнь полуострова и страны изменилась. Но жители Крыма уверены — в год, когда пришлось принять сразу два, возможно, самых важных решения в жизни, они выбрали верную дорогу.

