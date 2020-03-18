В Усть-Лабинске энергетики выставили семье пенсионеров долг за 120 лет

Сразу несколько жителей Усть-Лабинска получили огромные счета за электричество. Откуда берутся такие суммы и могут ли простить долги или пересчитать — разбирался наш корреспондент.

У пенсионера Владимира Тимушева случился инсульт, после того, как пришла квитанция за электричество с семизначным числом. Сотрудники НЭСК пояснили, что хозяйка квартиры вписывала не все цифры с табло электросчётчика — вместо шести, пять цифр, и так с 2004 года. Отсюда задолженность на сумму более 3 миллионов рублей.

Андрей Шульга, юрист решил разобраться: "Немного простой математики — в среднем за электричество пенсионеры Тимушевы платят сейчас около тысячи рублей в месяц. Даже если принять, что они сжигают вдвое больше электричества — на две тысячи рублей в месяц. За год набегает 24-25 тысяч. За 10 лет выходит 250 тысяч рублей. Миллион — за 40 лет. Три миллиона рублей — за 120 лет".

Получается, сообщает ГТРК "Кубань", сумма в платёжке при таком расходе электричества могла бы набежать не за 15, как пересчитали энергетики, а примерно за 135 лет. Дело дважды доходило до суда, и оба раза семья Тимушевых выигрывала. Однако грядет и третье разбирательство.

Решения суда ждёт и Татьяна Бестужева, которой энергетики насчитали долг в 272 тысячи рублей, из-за якобы неисправного счётчика.

Татьяна Бестужева, местная жительница рассказывает: "Произвели в нашей квартире экспертизу, и показали, что поломка произошла либо при демонтаже, любо при неправильной транспортировке аппарата. Оказалось надломлено пластиковое реле, на котором держался счётный механизм".

А с семьи Кучмас долг в 53 тысячи рублей по решению суда уже списали. Старый счётчик, с недообжатой, якобы, пломбой уже 2 года как сменили на новый, но до сих пор семья платит за электричество по нормативу, а не за реально потреблённые киловатты.

Елена Кучмас, местная жительница рассказывает: "Мы установили счетчик за свой счёт. Написали два заявления, чтобы его приняли к учёту. Но сдвигов никаких нет. Заявления написаны больше год назад".

В свою очередь, директор Усть-лабинского филиала энергокомпании заверил, что решения судов, в чью бы пользу их ни вынесли, будут исполнены. А долги — либо истребованы, либо — списаны, и без последствий для абонентов.