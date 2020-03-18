Белорусы и украинцы в России считаются носителями русского языка

Президент России подписал закон, согласно которому граждане Белоруссии и Украины, свободно владеющие русским языком, признаются его носителями без прохождения собеседования.

Данный статус дает возможность его обладателю получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

На данный момент граждане других государств и лица без гражданства могут быть признаны носителями русского языка только по результатам собеседования, проведенного профильной комиссией, напоминает ТАСС.

Данным президентским законом, опубликованным 18 марта на официальном интернет-портале правовой информации, устанавливается, что свободно владеющие русским языком белорусы и украинцы при подаче личного заявления о признании их носителями русского языка, а также при наличии оснований, могут быть признаны комиссией таковыми без собеседования.

Закон вступит в силу через 90 дней после его официального опубликования.