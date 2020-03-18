18 марта 202020:07

Севастопольцы попросили Путина выделить средства на новый корпус горбольницы №4

Выделить федеральные средства на строительство нового корпуса городской больницы номер 4 на Северной стороне Севастополя — с такой просьбой обратилась к президенту главный врач этого медицинского учреждения Валентина Гавриляк. Сегодня она приглашена на встречу Владимира Путина с общественностью полуострова.

Валентина Гавриляк рассказала президенту о катастрофической нехватке помещений: "Здания построены в 50-х годах и не соответствуют СанПиНам. При приведении к нормативам мы теряем коечный фонд. После ремонта на выходе из 40-коечного отделения получается 20-коечное, хотя условия становятся более комфортными. Мы просим выделить средства на строительство корпуса на 140 коек с круглосуточным пребыванием".

По федеральной целевой программе, сообщают "Вести Севастополь", в городе строятся три медучреждения — больница скорой помощи, инфекционная больница и новый корпус онкологического диспансера. "Четвертой горбольницы в этом перечне нет", — заметил Владимир Путин и обратился к главе города с вопросом: почему, если больница нужна, ее не включили в перечень объектов, финансируемых по федеральной программе.

Михаил Развожаев пояснил, что этот объект действительно не был заявлен в целевой программе, но хотелось бы его включить в дополнительное финансирование.

"Если это так важно для города, то мы постараемся вас поддержать. Посчитайте и мне бумагу напишите", — ответил Владимир Путин.  И уточнил сколько времени потребуется правительству города, чтобы посчитать затраты на строительство нового корпуса. Глава города выразил готовность на следующей неделе предоставить необходимые документы.

Кроме того, Владимир Путин пообещал выделить средства на обустройство хоры Херсонеса. С просьбой увеличить государственное задание и финансирование музея-заповедника к президенту России обратилась его директор Елена Морозова.

Текст: ГТРК "Севастополь"

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