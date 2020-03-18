Врач "Спартака": в клубе нет ни одного случая заболевания коронавирусом

Руководитель медицинского штаба московского "Спартака" Михаил Бутовский сообщил о том, что в столичном клубе никто не заразился коронавирусом COVID-19, из-за которого до 10 апреля приостановлен чемпионат России.

"В командах "Спартака" – основе, "двойке", дубле – нет ни одного случая заболевания как среди игроков, так и среди персонала" – приводит слова Бутовского РИА Новости со ссылкой на пресс-службу клуба" – Каждый день объясняем, как соблюдать правила личной гигиены, все обеспечены масками, антисептическими растворами", – подытожил специалист.

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Вскоре вирус распространился по всему миру, сейчас он зарегистрирован в 170 странах. Заболевших при этом уже порядка 200 тысяч человек, из которых 8,2 тысячи скончались.