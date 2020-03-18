Федерация фигурного катания России отменила все соревнования до конца сезона

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) из-за распространения коронавируса COVID-19 приняла решение отменить все всероссийские соревнования в регионах страны до конца спортивного сезона-2019/2020.

"В существующей на данный момент ситуации необходимо обеспечить спортсменами, тренерами и специалистами строгое выполнение всех ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, включая отказ от поездок за рубеж, соблюдение требований личной гигиены и постоянный контроль за состоянием здоровья и т.п.", – говорится на официальном сайте ФФККР.

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Вскоре вирус распространился по всему миру, сейчас он зарегистрирован в 170 странах. Заболевших при этом уже порядка 200 тысяч человек, из которых 8,2 тысячи скончались.