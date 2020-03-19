Deutsche Bank: в первой половине года произойдет серьезный мировой кризис

Новая записка от Deutsche Bank не оставляет сомнений: в первой половине года стоит ждать «серьезный глобальный экономический спад».

В первом квартале рухнет совокупный спрос в Китае, во втором — в еврозоне и США.

«Сейчас у нас есть предварительные данные о негативном экономическом воздействии на Китай. И они намного превышают наши первоначальные прогнозы. Среди прочих факторов, сюда стоит включить более распространенные, драконовские меры сдерживания, направленные на то, чтобы справиться с распространением вируса, ростом напряженности на кредитных рынках и резким ужесточением финансовых условий. Все это заставило нас существенно пересмотреть наши глобальные прогнозы роста в первой половине года», — говорится в записке экономической группы Deutsche Bank.

В Китае команда Deutsche Bank прогнозирует падение экономики на 9% на ежеквартальной основе, или на 30% в первом квартале.

Также Deutsche Bank прогнозирует падение ВВП еврозоны во втором квартале на 24% в год, ВВП США — на 13%.

Это беспрецедентный уровень падений. Предыдущий рекордно резкий ежеквартальный спад в США достиг 10% в первом квартале 1958 года.

Хорошая новость: прогнозы строятся в отношении коротких спадов. «Мы не ожидаем полную окупаемость, даже если учитывать впечатляющие масштабы фискальных и монетарных стимулов, которые, скорее всего, будут использоваться», — сказали в команде Deutsche Bank.

Конечно, все может ухудшиться. Прогноз Deutsche Bank зависит от идеи, согласно которой «принятые строгие меры сдерживания позволят сгладить кривую эпидемии к середине года» и произойдет V-образное восстановление.

«Вполне возможен и гораздо худший результат», — сказали они.

В начале торгов индекс Dow Jones упал на 5%, а за последний месяц он потерял 30%. Доллар США, тем временем, вырос примерно на 1%.