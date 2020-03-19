Коронавирус выявлен среди членов конгресса США

Американский конгрессмен-республиканец Марио Диас-Баларт стал первым членом законодательного органа страны, у которого был выявлен новый коронавирус.

Первые симптомы у политика, в том числе жар и головная боль, появились в субботу. Чуть позже ему поставили диагноз, сообщает РИА Новости.

Коронавирусом заразился и председатель бразильского сената Дави Алкулумбре. У него нет серьезных симптомов, но он чувствует легкое недомогание​​​. Коронавирус у него выявили после второго теста.

Тем временем первые три случая заражения зарегистрированы на Маврикии; одна смерть от болезни зафиксирована в Коста-Рике. А в Турции отмечен уже второй случай смерти; умер мужчина в возрасте 61 года.

В Италии за сутки от коронавируса умерли почти 500 пациентов; всего там 29 тысяч заболевших.

Во Франции за сутки скончались 89. Причем число смертей от коронавируса в два раза превысило число тех, кто умер от гриппа.

В Германии число больных увеличилось на треть; канцлер заявила, что это самый большой вызов для Европы со времен Второй мировой войны.

А в Сербии впервые за 76 лет вступил в силу комендантский час. За его нарушение — до трех лет тюрьмы, а если кто нарушит карантин, посадят на 12 лет.

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что вакцину уже тестируют.

В настоящее время число жертв в мире превысило 8,7 тысячи человек, число инфицированных — 206 тысяч, поправились более 82 тыс. человек.