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Коронавирус 2 минуты назад

19 марта 202003:17

Гуайдо потребовал от армии открыть границы Венесуэлы

Global Look Press

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо обратился к армии с призывом открыть границы и пропустить международную гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом.

Оппозиционер также выступил с утверждением о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы не способен справиться с этой чрезвычайной ситуацией, сообщает ТАСС.

К настоящему моменту в Венесуэле подтвердили наличие 36 заболевших. Президент Николас Мадуро 17 марта объявил о решении ввести карантин на всей территории республики.

Первые попытки ввезти американскую гуманитарную помощь по инициативе Гуайдо были предприняты в феврале прошлого года. Под видом этой помощи США посылали испорченные продукты питания и просроченные медикаменты.

Сторонники президента Николаса Мадуро не позволили ввезти гумпомощь в страну, на границе возникли столкновения. Как говорил сам Мадуро, история с гуманитарной помощью является прикрытием для агрессии против его страны.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя тогда заявил, что гуманитарное шоу, разыгранное Вашингтоном 23 февраля, сорвало маски с тех, кто обычно стоит за кулисами.

"Сейчас абсолютно очевидно, что единственной целью Вашингтона в Венесуэле было и остается не решение проблем Венесуэлы и не забота о народе, а смена режима, включая угрозы сделать это путем военной интервенции", — заявил он.

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