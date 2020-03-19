"Я же работаю каждый день": Путин не согласен с теми, кто называет его царем

В интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" президент отметил, что не согласен с теми, кто называет его царем. Отвечая на вопрос, как он относится к тому, что его называют царем, президент ответил, что это не имеет ничего общего с действительностью: "Я же работаю каждый день, я не царствую".

По мнению Путина, "царь — тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: "Вот прикажу, и там кое-что сделают", а сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало".

Президент, пребывающий у власти уже 20 лет, рассказал, что ему даже в голову не приходило, что он будет занимать государственные посты такое время.

По словам Путина, в 2008 году он не знал о том, что спустя четыре года снова вернется в президентское кресло.

Относительно возможности сойти с дистанции в какой-то момент, то по словам российского лидера, у него есть чувство ответственности за происходящее, а также за то, как в дальнейшем все будет происходить.

Глава государства считает преждевременным вопрос о своем статусе после истечения срока полномочий в 2024 году. "Ответ на него будет зависеть от желания россиян", — сказал Путин.