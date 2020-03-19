Путин: главный источник информации - мнения простых людей

Владимир Путин рассказал журналистам, какому источнику информации доверяет больше всего.

"Больше всего верю настроению простых людей", — рассказал он в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

По словам президента, во время даже непродолжительного общения с людьми, он чувствует их настроение, и это для него очень важно.

"Люди очень искренние, понимающие и откровенные", — пояснил Владимир Путин, добавив, что рядовые граждане "что думают, то и говорят", не оглядываясь на начальство.

"И критические вещи говорят, и говорят от души то, что нравится или что не нравится. Я это очень ценю", — подчеркнул глава государства.

По мнению президент, выслушать проблему какого-то конкретного человека очень важно, так как за ней "прорисовывается проблема миллионов".

Владимир Путин также рассказал, что кроме мнения обычных людей он в своей работе использует социологические данные, информацию спецслужб и сообщения СМИ.