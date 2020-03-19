ЦБ РФ контролирует ликвидность банков для устойчивой работы финсистемы

Российские банки обладают достаточным запасом ликвидности для стабильной работы и выполнения обязательств, сообщается в заявлении ЦБ.

Но, учитывая колебания на финансовых рынках в других странах и России, Банк России проведет сегодня, 19 марта 2020 года, аукцион РЕПО "тонкой настройки" в объеме 500 миллиардов рублей.

ЦБ, проводя аукцион, учитывает действия центральных банков других стран, предоставляющих ликвидность для экономики.

Аукцион поможет увеличить возможности банков балансировать ликвидность и сохранит стабильными ставки денежного рынка вблизи ключевой ставки Банка России.

Банк России контролирует ситуацию, и будет предоставлять или абсорбировать ликвидность с учетом потребностей рынка.