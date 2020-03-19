10 стран, установивших самые жесткие карантинные меры в борьбе с коронавирусом

По мере того, как все больше человек в мире заражаются коронавирусом, власти стран вынуждены принимать жесткие меры по сдерживанию распространения вируса. Все чаще звучат призывы к самоизоляции, соблюдению мер карантина. Во многих странах закрываются учебные заведения, отменяются культурные мероприятия и прекращают работу предприятия.

Ниже мы расскажем о 10 странах, которые приняли самые жесткие меры по борьбе с распространением коронавируса.

1.Китай

Китай ввел самый долгий карантин в истории в попытке сдержать распространения вируса. В стране закрыты 16 крупных городов начиная с конца января.

Во время пика карантин распространился на 20 китайских провинций и регионов.

Ухань, город, из которого начал распространение вирус, был закрыт 23 января. Почти 6 недель улицы города были пусты, так как жители сидели дома.

Вскоре после закрытия Ухани Китай закрыл и другие 16 городов.

Во время карантина жители испытывают нехватку продуктов питания, и продуктовые магазины стремятся удовлетворить повышенный спрос на доставку продуктов на дом.

Согласно данным ВОЗ, принятые Китаем меры помогли не допустить новых случаев заражения опасным вирусом.

Однако несмотря на то, что в Китае отмечается снижение числа новых заражений, вирус распространяется по другим странами мира.

2.Италия

В Италии карантин по всей стране был введен 10 марта. Он затронул все аспекты жизни 60 миллионов жителей страны, включая розничную торговлю, развлечения, религиозные мероприятия, путешествия.

В Италии от коронавируса умерли почти 3 тысячи человек. Около 35 700 были заражены.

Именно в связи с этой тяжелой ситуацией был введен карантин, во время которого людям предписывается оставаться дома и выходить на улицу только при реальной необходимости. Путешествия допускаются только с разрешения полиции. Закрыты все учреждения, кроме аптек и продуктовых магазинов.

Была введена отсрочка по ипотечным платежам. Медицинским работникам пришлось отложить отпуска.

3.Испания

Испания стала второй европейской страной, которая ввела карантин во всей стране.

Испанское правительство рекомендовало 47 миллионам человек оставаться дома по меньшей мере 15 дней. При этом отмечается, что период карантина может быть продлен. Людям разрешено выходить из дома в продуктовые магазины или аптеки, на работу или в банки.

Бары, рестораны и отели закрыты по всей стране.

4.Франция

Франция последовала примеру двух упомянутых выше стран и тоже объявила карантин, запретив массовые собрания и прогулки на улице. Президент страны Эммануэль Макрон объявил о начале двухнедельного карантина, во время которого жителям не разрешается выходить из дома без особой нужды. Он призвал жителей пользоваться общественным транспортом только в случае острой необходимости, а покидать дом только чтобы сходить за продуктами в магазин.

Макрон добавил, что нарушающие карантин будут наказаны.

5.Ирландия

Ирландия также объявила о том, что в стране будет введен карантин.

Все школы, колледжи, другие детские учреждения и культурные институты будут закрыты.

Также введены ограничения на массовые собрания на улицах. В помещениях массовые собрания ограничиваются – не более 100 человек.

6.Бельгия

Бельгия ввела карантин до 6 апреля, однако срок карантина может быть продлен, отмечают власти страны. Правительство призывает жителей оставаться дома и ограничить контакты.

Перемещения жителей ограничены только перемещениями по городу до ближайшего супермаркета, аптеки или банка. Многие магазины уже закрыты.

Кроме того, авиакомпания Brussels Airlines отменит перелеты с 21 марта по 19 апреля.

7.Германия

В Германии закрыты магазины, церкви, спортивные учреждения, бары и клубы в 16 регионах страны.

Канцлер Ангела Меркель заявила, что эти меры критически необходимы для того, чтобы бороться с распространением вируса. Она также отметила, что необходимо ограничить число контактов и, следовательно, снизить риск заражения каждого жителя страны.

8.Чехия

Чехия также закрыла большую часть магазинов и ресторанов как минимум на 10 дней. Кроме того, был введен запрет на въезд в страну для иностранцев.

Продуктовые магазины, аптеки, банки, почта, рестораны еды на вынос и другие учреждения будут работать по новому регламенту.

В стране закрыты школы и запрещены многие общественные мероприятия.

9.Малайзия

Малазийское правительство объявило о том, что весь бизнес временно приостанавливает свою деятельность, за исключением самых необходимых услуг, таких как жилищно-коммунальные услуги, продуктовые магазины, телевещание, банки и учреждения здравоохранения.

Малайзия также запретила въезд и выезд из страны. Запрещены массовые собрания и отменены многие мероприятия, запланированные на апрель.

10.Польша

Польша также ввела карантин и закрыла большую часть бизнеса, а также ввела запрет на международные путешествия. Иностранцам запрещен въезд в страну. Закрыты бары, рестораны и казино. Граждане страны, въезжающие в Польшу, должны пройти обязательный 14-дневный карантин.