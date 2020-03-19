19 марта 202012:10

Рубль и акции быстро дорожают после действий властей и ЦБ

EPA

Правительство РФ и Центробанк вселили уверенность в инвесторов: рубль после обвала накануне и сегодня утром перешел к укреплению к 12:00 мск, а российские акции резко подорожали.

Курс доллара дешевеет на Мосбирже: если курс вечером и утром достигал 82 руб., то сейчас торгуется по 79,5 руб. Дешевеет и евро – с отметки почти 90 руб. курс евро упал ниже 87 руб. и торгуется около 86,3 руб., согласно данным торгов к 12:00 мск.

Перешли к росту и фондовые индексы. Если сегодня, 19 марта, на открытии торгов Московской биржи рынок падал на 1-3%, то через  2 часа российский фондовый рынок уже растет на 5%.

Индекс Мосбиржи, отражающий рублевую стоимость акций, вырос на 5%, а индекс РТС, долларовой стоимости акций, вырос на 5,5%.

Цены на нефть на мировых рынках растут на 8-9%, но остаются на запредельно низком уровне ниже $30 за баррель.

Центрбанк, Минфин и правительство сегодня заявили о координации усилий для снижения волатильности на финансовых рынках: увеличена продажа валюты, бизнес получит новую поддержку — предоставлена отсрочка по страховым взносам и арендным платежам для малого и среднего бизнеса. Правительство усилило контроль и по соблюдению карантина: медики получат доплату за усиленный режим работы, а россиянам предоставлена возможность остаться дома, и получить оплачиваемый больничный в случае заболевания.

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