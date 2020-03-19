Актер Емельянов задержан полицией за драку с врачом в пьяном состоянии

Российский актер Кирилл Емельянов задержан сотрудниками полиции и в настоящее время находится в одном из отделений. Об этом рассказал адвокат артиста Алим Бишенов. Причиной случившегося стал конфликт с врачами скорой помощи.

По словам адвоката, в отношении Емельянова проводятся проверочные мероприятия. На артиста подал заявление сотрудник бригады скорой помощи. На него якобы напал артист, сообщает РИА Новости. Пока Емельянову никаких обвинений не предъявлено. Алим Бишенов отметил, что сейчас состояние его подзащитного "нормальное", а в действиях сотрудников полиции не присутствуют признаки каких-либо нарушений.

Во время конфликта с бригадой скорой помощи с актером находилась модель Екатерина Бобкова, которая проходила свидетельницей по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Напомним, она выпала с балкона четвертого этажа одного из отелей чешского горнолыжного курорта Шпиндлерув-Млин. Впоследствии девушка заявила, что ее якобы пытались убить.

Адвокат Емельянова рассказал, что Екатерина Бобкова является знакомой Кирилла, их связывают дружеские отношения. С артистом они встретились после его приезда со съемок фильма.

Как сообщает StarHit, Кирилл Емельянов в момент инцидента находился в квартире. Перед этим он выпил, после чего потерял сознание, в связи с чем Бобкова вызвала скорую. На попытки привести Емельянова в чувство он ответил сотрудникам скорой агрессией.

Артисту грозит два уголовных дела в случае доказательств его вины — за избиение врача и оскорбление сотрудников полиции.