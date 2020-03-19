Вегетарианку, доведшую дочь до истощения, ограничили в правах

Женщина, которая довела малолетнюю дочь до крайнего истощения, ограничена в родительских правах на полгода. Соответствующее решение вынес суд в Кисловодске, пишет агентство РИА Новости.

За шесть месяцев мать должна пересмотреть свое отношение к тем основаниям, согласно которым органы опеки решили лишить ее прав на ребенка.

Напомним, в феврале 2020 года СМИ сообщали, что правоохранительные органы возбудили дело по статье "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних" против женщины-вегетарианки. Мать не водила ребенка к врачам, не делала ему прививок, отказывалась от государственной поддержки.

В итоги врачи диагностировали у двухлетней девочки крайний дефицит массы тела: она весила всего 6 килограммов. Хотя мать утверждает, что девочка просто худенькая.

Врачи отмечают, что теперь здоровью ребенка ничего не угрожает.