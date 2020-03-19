Россиянам будут доставлять лекарства на такси

На фоне эпидемии коронавируса в России разрешили дистанционную продажу лекарств. Агрегатор Яндекс.Такси, пользуясь этой возможностью, планирует запустить совместный проект с несколькими аптечными сетями и производителями препаратов.

Об уже достигнутых с некоторыми продавцами лекарств договоренностями сообщает "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники. Предполагается, что оформлять заказ на препараты покупатели будут на сайтах аптек, комплектовать его придется фармацевтам и провизорам, а доставку возьмут на себя курьеры и водители, работающие с агрегатором.

Оплатить заказ можно будет безналичным путем, но продавать по этой схеме планируется только безрецептурные препараты - такое ограничение введено российскими нормативными актами.

Заработает проект, впрочем, только после того, как правительство определит порядок лицензирования дистанционной продажи лекарств. По мнению опрошенных изданием участников рынка, это случится в ближайшие дни.

Любопытно, что в Яндекс.Такси, по данным издания, готовы присоединиться и к доставке алкоголя - если его дистанционную продажу тоже разрешат. Сейчас этот вопрос обсуждается на федеральном уровне: на прошлой неделе был внесен соответствующий законопроект.