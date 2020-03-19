Дорожное управление: переход в Ворше обрушился из-за нарушений ПДД

ЧП с обрушением надземного пешеходного перехода на 162 км трассы М7 в Собинском районе прокомментировали в дорожном управлении. Об этом сообщает ГТРК "Владимир".

Как известно, сегодня ночью самосвал, проезжая под модульным переходом, кузовом снес секцию. В результате произошло обрушение конструкции, трасса оказалась перекрыта, автомобильное движение в обе стороны парализовано.

Похожий случай произошел летом 2017 года. Под Вязниками автомобиль-манипулятор задел своей неопущенной стрелой пешеходный переход. Упавшая конструкция обрушилась на грузовой автомобиль и мотоцикл. К счастью, пешеходный переход был пуст, но оба водителя получили травмы и были госпитализированы.

В СМИ и соцсетях появились комментарии с упреком в адрес дорожных служб. Люди сетовали на плохое качество работ.

Как сообщили "Вестям" в пресс-службе дорожного управления "Москва — Нижний Новгород", надежность установленных конструкций сомнений не вызывает. Они полностью соответствуют заданным стандартам. Причиной обоих ЧП является грубое нарушение правил дорожного движения автомобилистами. При соблюдении правил эксплуатации максимальный срок службы такого модульного перехода — 50 лет.

Надземный переход в Ворше на трассе М7 построили в начале этого года, он заменил наземный. По уточненной информации, новый модульный надземный пешеходный переход на 162 км трассы М-7 у деревни Ворша планируется установить в первой декаде мая. В ближайшее время здесь будет работать временный наземный переход.