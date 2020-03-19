Судебные разбирательства в воронежских судах отложены из-за угрозы коронавируса. Речь идет обо всех плановых заседаниях, уточнила ГТРК "Воронеж" официальный представитель облсуда Лада Петина. Рассматриваться будут только срочные, неотложные дела.

Постановление о введении ограничений в работе судов выпущено сегодня Верховным судом РФ. Заседания откладываются с 19 марта по 10 апреля.

В срочном порядке будут рассматриваться дела об изменении меры пресечения или дела о защите прав ребенка, например, если родные отказались от медицинского вмешательства, и это представляет угрозу для жизни и здоровью, рассказала Петина.

Доступ людей в здание суда и их присутствие на заседаниях тоже строго ограничен. Разрешено находиться только родным фигурантов дела и представителям средств массовой информаии.

Как известно, в регионе не зарегистрировано случаев заражения вирусом. Тем не менее, введен режим повышенной готовности. Школьники перешли на дистанционное обучение. Отменены массовые мероприятия, закрыты театры, музеи.