Леонид Федун: финансовый Fair Play следует приостановить

Президент и фактический владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун категорически высказался по поводу правил финансового Fair Play ("честной игры"), которые действуют в международном и российском футболе. Функционер считает, что на время пандемии эти нормы следует отменить.

"Сейчас уже ничего сделать нельзя, а между тем расходы клубов, у которых есть зарубежные футболисты или россияне с высокими евро-контрактами уже выросло на 35-40 процентов, — цитирует Федуна издание РБК. — Спонсоры, поскольку нет трансляций, скажут, зачем нужны спонсорские контракты?"

По мнению бизнесмена, в этой связи возникает вопрос: что делать с финансовым Fair Play? "Доходов-то нет. Сейчас ни один клуб не выполнит финансовый Fair Play. Его надо отменять. Или приостанавливать. Сейчас для транспорта и туризма делают налоговые каникулы. А чем, мы хуже?", — говорит Федун.

Президент "красно-белых" заметил, что у клубов в России сейчас вообще нет никаких доходов: "Поэтому нам следует обратиться с инициативой введения налоговых каникулам. Обратиться в ФИФА и УЕФА за разъяснением по футбольным контрактам, по финансовому Fair Play и так далее".