Власти выделят 7 млрд рублей на софинансирование помощи малоимущим семьям по соцконтрактам

Власти в 2020 г. выделят 7 млрд руб. на софинансирование помощи малоимущим семьям и гражданам, с которыми заключен социальный контракт, пишет "Российская газета" со ссылкой на Минтруд.

Деньги выделяют регионам, участвующим в нацпроекте "Снижение бедности". В список вошел 21 регион — Мордовия, Татарстан, Коми, Башкирия, Марий Эл, Тыва, Алтай, Удмуртия, Чувашия, Кабардино-Балкария, Вологодская, Саратовская, Нижегородская, Томская, Ивановская, Курганская, Белгородская, Липецкая области, Алтайский, Пермский и Приморский края. Это наиболее нуждающиеся регионы с самыми низкими показателями прожиточного минимума.

С 2021 г. программа софинансирования соцконтрактов заработает по всей стране.

Социальный контракт — это соглашение, которое заключают региональный орган соцзащиты населения и малоимущая семья (малоимущий гражданин) на срок от трех месяцев до одного года. При необходимости срок действия контракта могут продлить.

Главное условие соцконтракта — предоставленные семье (гражданину) деньги можно потратить только на преодоление жизненных трудностей, а не ежедневные потребности. Соцконтракт направлен на то, чтобы помочь людям выйти из кризисной ситуации и перейти на самообеспечение.

В частности, соцконтракт предусматривает обязательное трудоустройство или профессиональное обучение граждан, лечение членов семьи, помощь в развитии малого бизнеса или подсобного хозяйства, другие меры поддержки, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации.

"Благодаря государственной субсидии на финансирование соцконтрактов регионы получили возможность оказывать более весомую материальную поддержку", — отмечает Минтруд. Многие малоимущие граждане или семьи с детьми получат возможность улучшить материальное положение за счет дополнительного устойчивого источника дохода.

Почти 50% граждан с доходами ниже прожиточного минимума смогут к 20204 г. справиться с трудной жизненной ситуацией и повысить свои доходы благодаря соцконтрактам, заключает Минтруд.