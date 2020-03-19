Международные резервы России выросли до 581 миллиардов долларов

Международные резервы России (МРР) увеличились с 6 по 13 марта на $3,2 млрд до $581 млрд, сообщает Банк России.

В том числе запас золота в составе МРР достиг 2279,2 тонны стоимостью $116 млрд.

МРР представляют собой финансовые активы, находящиеся в распоряжении ЦБ и правительства России.

МРР состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других активов.

В кризисный 2014 г. объем МРР сократился на $125 млрд — с $510,5 млрд на 1 января 2014 г. до $385,46 млрд на 31 декабря 2014 г.

В 2015 г. объем МРР уменьшился на 4,5% (на $17,46 млрд) — с $385,46 млрд на 1 января 2015 г. до $368 млрд на 1 января 2016 г.

Максимального значения МРР достигли в августе 2008 г. — $598 млрд. В кризис 2008-2009 гг. объем МРР уменьшился до $376 млрд (март 2009 г.).