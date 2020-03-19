Наукограды страны получат 110 миллионов рублей федеральных субсидий

На инновационное развитие российских наукоградов выделят больше 110 миллионов рублей. Субсидии поступят из федерального бюджета. Денежные средства получат три города-победителя всероссийского конкурса — Обнинск, Бийск и Пущино, передает ГТРК "Калуга".

Как отметили в Министерстве образования и науки, с помощью грантов муниципалитеты смогут организовать высокотехнологичные производства, соответсвующие принятыми в России приоритетными направлениями развития технологий, науки и техники.

Так, выделенные Обнинску 50 миллионов рублей направят на покупку инженерного оборудования для Зоны инновационного развития. В Бийске отремонтируют и переоснастят Дом технического творчества им. Я.Ф. Савченко, а в подмосковном Пущино будет оборудована новая опытно-образовательная площадка стоимостью 25,5 миллионов рублей.