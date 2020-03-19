Обман на 370 миллионов: в Сочи застройщик получил 7 лет тюрьмы

В Сочи застройщик получил 7 лет тюрьмы за обман дольщиков на 369 миллионов рублей. Районный суд вынес приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере, передают "Вести Сочи".

По данным СК, 66-летний ростовчанин, являясь руководителем строительной фирмы, предложил 140 жителем Кубани и других регионов стать участниками долевого строительства жилых домов в Сочи, после чего пострадавшие перечислили ему деньги. Злоумышленник пообещал построить четыре многоэтажных дома, однако постоянно переносил сроки ввода объектов в эксплуатацию в течение нескольких лет.

Ущерб составил более 369 миллионов рублей. СК возбудил уголовное дело по статье "Мошенничество". Подсудимому назначено наказание в виде семи лет колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, передает пресс-служба МВД России по региону.