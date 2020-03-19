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19 марта 202017:54 Анастасия Ефимова

Очередь на возвращение: пандемия застигла за рубежом 100 тысяч россиян

Очередь на возвращение: пандемия застигла за рубежом 100 тысяч россиян

Посольство России в Испании делает все, чтобы туристы в Тенерифе в короткие сроки вернулись на Родину. Работают над тем, чтобы выделить дополнительный самолет. Кроме того, трудности у россиян в Чили, Филиппинах и Черногории. Из этой страны 19 марта должны вернуться около шестисот наших соотечественников.

Долгая дорога домой – в их случае вовсе не банальность и уж точно не простая фигура речи.

"Нас не выпускали с Черногории, самолет наш. Говорили, что не могу договориться с правительством Черногории. Сидели в аэропорту, на улице. Потом нам открыли дверь в туалет аэропорта, нам привезли воду, печеньки", — рассказала российская туристка Светлана Кулакова.

Воду, еду — все обеспечили сотрудники российского посольства. Со стороны гостеприимной Черногории – ничего.

"Были люди, которые уже поддались панике, потому что вторые сутки ждали. Но приехали представители МИДа, привезли нам воду, пытались нас поддерживать. И те, кто дождался до самого вечера, тех увезли на автобусе в Подгорицу. И погрузили на борт Аэрофлота. Хорошо, что самолет был большой, мы все смогли улететь", — обрадована Татьяна Семенова.

150 человек, которых удалось вернуть на Родину, это только первая группа туристов. Еще 1000 пассажиров авиакомпании "Победа" предстоит вывезти в ближайшие дни. Официальная Подгорица разрешения на полет до последнего не выдавала. Но выдвигала условие: готовы открыть небо в обмен на бесплатно доставленных домой черногорских граждан. Фактически, шантажировала Москву и взяла россиян в заложники.

"Сегодня ночью "Победа" получила разрешение властей Черногории на выполнение двух вывозных рейсов. Это значит, что уже вечером 19 марта мы привезем два полных самолета наших клиентов, российских граждан, домой. Мы очень рады этой новости. Но, к сожалению, даже после выполнения двух рейсов сейчас остается подвешенным вопрос о возвращении домой еще примерно 500 человек", — пояснила пресс-секретарь авиакомпании "Победа" Елена Селиванова.

Возвращения домой ждут туристы и на острове Тенерифе, где, по данным российского посольства, сейчас оказались заблокированы 150 россиян.

"Вчера мы должны были возвращаться в Варшаву, у нас были билеты на обратный рейс. Однако из-за пандемии коронавируса COVID-19 Польша закрыла границы. И наш рейс был отменен. Мы купили билеты в Барселону и в Минск, оттуда в Калининград. Потратили около ста тысяч рублей. На сегодняшний день оба эти рейса отменены. Возврат денег авиакомпании нам обещают, но не делают", — жалуется Ксения Смирнова.

Первоначально вывезти туристов предполагали регулярными рейсами Аэрофлота, которые дважды в день вылетают из Мадрида. Но вот добраться до материковой Испании невозможно из-за ограничений, которые Королевство ввело на внутренние перелеты. Теперь, по данным российской дипмиссии, на Тенерифе ждут большой борт Аэрофлота, который должен доставить граждан в Москву.

"У нас есть какое-то количество денег. Грубо говоря, мы рассчитываем на 3-4 евро в день для того, чтобы питаться. Но 24 марта правительство Испании закрывает все отели, мы не знаем, где мы будем жить", — сокрушается Наталья Романова.

Похожая ситуация на Филиппинах. 320 туристов – на разных островах, откуда до материковой Манилы не добраться. Усилиями российских дипломатов их доставляют на катерах, чтобы при организации спецборта люди были собраны в одном месте. 70 граждан не могут вернуться из Чили. Многие билеты покупали у бюджетных авиакомпаний или иностранных перевозчиков, которые ссылаясь на форс-мажор деньги за билеты не возвращают. И никакой альтернативной возможности для обратного перелета предоставить не готовы.

"100 000 российских туристов, самостоятельных и организованных, находились в различных странах за рубежом. Но чартерные и регулярные рейсы продолжают выполняться. Сегодня хорошие новости: авиакомпания S7 и "Победа" будет выполнять рейсы из Подгорицы (Черногория). Сложная ситуация сохраняется в Марокко, на Филиппинах, в Испании", — констатирует вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

Постоянную работу по возвращению российских граждан ведут дипломаты и перевозчики. Роспотребнадзор напоминает: все приехавшие из-за рубежа обязательно должны соблюдать двухнедельных карантин. Впрочем, для тех, кто в силу сложившихся обстоятельств пока никак не может добраться домой, самоизоляция из вынужденной станет, скорее, долгожданной.

МИД России увеличивает возможности для обработки обращений попавших в затруднительное положение за рубежом из-за распространения коронавируса граждан, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. В министерстве создан координационный штаб, который возглавил заместитель министра иностранных дел Олег Сыромолотов. За неполные двое суток сотрудники МИД обработали более шести тысяч звонков, пять тысяч сообщений через мессенджеры.

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