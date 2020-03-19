Институт гриппа им. Смородинцева: ношение масок не спасет от коронавируса

Ношение здоровыми людьми масок бесполезно. Они не помогают от коронавируса. Такое мнение высказал и.о. директора НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.

Он напомнил, что возбудитель передается воздушно-капельным путем, и наиболее опасны мельчайшие капли, которые проникают сквозь маски. Фактически защитными свойствами обладают респираторы с определенными характеристиками, но их не в обычной продаже. Таким образом, ажиотаж в аптеках совершенно не обоснован.

Как сообщает "Интефакс", Лиознов уточнил, что маска необходима для самого больного:

"В случае если маску надевает больной человек, тот, кто кашляет, у кого есть возбудитель, то в этом случае действительно, это работает, это ограничивает выход возбудителя в окружающую среду".

По последним данным, в России заразились 199 человек. В четверг стало известно о первом смертельном случае. В Москве скончалась 79-летняя женщина. Помимо коронавируса у нее было еще пять хронических заболеваний. Для информирования о ситуации в России правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.