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19 марта 202018:43

Банк Англии понизил ставку до рекордно низких 0,1%

EPA

Банк Англии снизил процентные ставки до рекордно низкого уровня в 0,1% в качестве дополнительной чрезвычайной меры, чтобы попытаться ограничить экономические последствия пандемии коронавируса, передает The Guardian.

Центробанк Великобритании принял такое решение на специальном заседании комитета по монетарной политике. Он также дополнительные потратит 200 миллиардов фунтов стерлингов на выкуп государственных и корпоративных облигаций Великобритании.

Решение было принято через неделю после того, как регулятор снизил ставки до 0,25%, чтобы разрешить экономические проблемы, связанные со вспышкой коронавируса.

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