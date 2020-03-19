В Идлибе нашли место последнего боя Героя Филипова

В Сирии удалось отыскать место гибели Героя России летчика Романа Филипова. Два года назад его штурмовик Су-25 был сбит в районе Идлиба. Сейчас эта зона освобождена от террористов силами правительственных войск, но тогда это была полностью подконтрольная боевикам территория. Гвардии майор Филипов вступил в свой последний бой и проявил настоящий героизм и мужество. Это место нашла съемочная группа военного корреспондента Евгения Поддубного.

Место гибели гвардии майора Филипова искали российские офицеры, бойцы сирийской армии, российские журналисты, съемочная группа телеканала "Россия". Были известны примерные координаты, где российский летчик принял последний бой. Но поиск оказался затруднен. Территория большая, все обходили пешком. Распечатали стоп-кадр видео, которое распространяли террористы. Сравнивали каждый валун и каждый инжир, но в результате нашли место. Здесь погиб гвардии майор Филипов.

3 февраля 2018 года самолет Су-25СМ Романа Филипова был сбит террористами огнем из переносного зенитно-ракетного комплекса в небе над Идлибом. Летчик выполнял задачу по контролю обстановки в идлибской зоне деэскалации. Ведомый Филипова пуск ракеты увидел, предупредил командира. Гвардии майор спокойно ответил, что горит, пытается уйти на юг, катапультируется. Дал команду вызывать поисково-спасательный отряд.

Оператор террористов снимал все происходящее с земли. Ведомый Филипова прикрывал боевого товарища до тех пор, пока не закончился керосин.

После приземления майор Филипов укрылся за камнем. Здесь же он был обнаружен террористами. Офицер открыл по боевикам огонь из табельного Стечкина. Патроны закончились. Здесь прозвучала его последняя фраза, которую теперь знает весь мир: "Это вам за пацанов!". После Герой России подорвал себя и боевиков, которые были рядом.

Указом президента России Владимира Путина гвардии майору посмертно было присвоено высшее звание страны — Герой России. Воронежскую школу, где учился летчик, назвали его именем. Там даже сохранилась парта, за которой сидел Герой.

Спокойствие гвардии майора Филипова в воздухе и героические решения в бою на земле стали символом русской доблести и воли. И освобождение от боевиков места, где погиб Герой России, не менее крупная победа над терроризмом, нежели те, что уже были за последние пять лет в Сирии.