Паника из-за коронавируса может разрушить экономику США

Реакция политиков обеих партий на коронавирус больше напоминает истерику, что явно не поддерживает экономику Америку. Напротив, подобное поведение ее только разрушает. А вред, который они наносят здоровью американцев, окажется намного хуже, чем влияние самого вируса.

Все больше американцев лишаются права покидать свои дома, ходить в рестораны, путешествовать. Причем, эти ограничения применяются не только к пожилым людям с проблемами со здоровьем, которые подвержены риску заболеть новой болезнью, но и ко взрослым и детям, вероятность смерти которых бесконечно мала.

Страх и истерия настолько огромны, что политики, репортеры и преподаватели, ведущие дистанционное обучение, стыдят студентов колледжей, которые берут весенние каникулы и не прислушиваются к призывам «дистанцироваться от социума».

Но детям лучше знать.

По состоянию на начало четверга, вирус был выявлен у 10 тыс. человек в США, зафиксировано лишь 200 летальных исходов от коронавируса. Пока сложно поверить, что смертность от этой болезни превысит смертность от обычного гриппа, от которого каждую зиму умирает 30 тыс. человек.

Кроме того, страны, наиболее близкие к Китаю, чувствуют себя прекрасно. На Тайване, в Японии, Сингапуре, Гонконге и даже сильно пострадавшей Южной Корее худшее позади. Вспышка инфекции миновала пик, летальных исходов крайне мало.

Несмотря на обширные связи с Китаем, на Тайване зарегистрировано всего 100 случаев заболевания и 1 смерть от вируса. В Сингапуре — чуть более 300 случаев, летальных исходов нет. В Японии умирает от вируса несколько человек в день. В июле в стране планируется проведение летних Олимпийских игр.

Кроме того, в странах южного полушария, где сейчас позднее лето, и в странах, близких к экватору, уровень смертности низкий, либо нулевой. Это говорит о том, что влияние этого респираторного заболевания, как и многих других, резко ослабнет во время теплого сезона.

Но что насчет Ирана и Италии? Учитывая распространенность вируса и уровень смертности от него в этих странах, США стоит готовиться к сотням тысяч летальных исходов.

Начнем с того, что общественность в Италии не просто принимает коррумпированные и непрофессиональные государственные и общественные институты: она активно поддерживает их и настаивает на их существовании. В Италии большой процент пожилого населения и большое количество посетителей и рабочих из Китая. А если еще вспомнить изначальное нежелание Рима перекрыть въезд всем, кто пребывает из Китая, здесь созданы все условия для того, чтобы случилась катастрофа.

Что касается Ирана, общественное здравоохранение — не то, о чем будет думать в первую очередь режим, основными задачами которого с 1979 года были создание и экспорт радикального исламизма и терроризма. Деньги, на которые можно было бы подготовить врачей и построить больницы, были вложены в развитие тирании и создание оружия, направленного против Израиля из Газы и Ливана. Священнослужители в Куме, городе паломничества, в котором началась вспышка, отказались предпринимать даже скромные санитарные меры предосторожности.

Если рассматривать исследования вспышки этой болезни в разных странах, свободные государства Восточной Азии обращаются к Америке; Иран и Италия нет.

Конечно, есть смысл в разумных мерах, ограничивающих распространение вируса. Но еще никто не добился успеха в Восточной Азии, подражая тактике массового карантина, как это происходит в Китае, а затем в США.

Проще говоря, политики, СМИ и чиновники в сфере общественного здравоохранения в США, опьяненные вкусом власти, сошли с ума.

Например, в штате Колорадо зафиксировано всего 160 случаев заболевания и 2 летальных исхода. Губернатор штата, демократ Джаред Полис приказал закрыть все рестораны, бары, театры, спортивные залы, казино, кафе, горнолыжные курорты, государственные и частные школы. Он и его коллеги-демократы не планируют выплачивать компенсацию официантам, учителям, бариста и работникам розничной торговли, лишившимся работы, и уж тем более владельцам бизнеса, которые находятся на грани банкротства.

Ситуация с обеими партиями в Вашингтоне такая же плохая. В среду президент Трамп подписал приказ о выделении второго пакета помощи, а это уже предполагает новое дорогостоящее бремя на малые предприятия, которые сталкиваются с кризисом. Только 40 конгрессменов и 8 сенаторов проголосовали против законопроекта — все они республиканцы.

Сделку по убийству бизнеса возглавил министр финансов Стивен Мнучин, которому, похоже, неинтересно, как малый и средний бизнес выживет, оплатит все счета и сохранит рабочие места. Мнучин и его коллега по Уолл-стрит в Белом доме Ларри Кудлоу — это воплощение самой большой проблемы Трампа: кризис уже бросает вызов не только системе здравоохранения, но и бизнесу. Выступление главного хирурга на телевидении не поможет, также как не спасет и выступление инвестиционных банкиров, которые не понимают ситуацию с реальной экономикой, не касающейся большого бизнеса. Более того, метод Мнучина по ведению переговоров со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси заключался в том, чтобы дать ей все, чего она хочет.

Возможно, будет слишком поздно, чтобы остановить экономическую катастрофу. Из-за истерии авиакомпании попадают в ситуации, которые очень напоминают обстоятельства после теракта 11 сентября. Индустрия путешествий и туризма бездействует. Заводы закрыты, рабочие перестали работать.

Трамп должен попытаться смягчить то, что грозит привести к еще более худшему экономическому спаду, чем во время финансового кризиса 2008 года. И здесь важен не только ожидаемый третий пакет помощи, который проходит одобрение Конгресса и который обойдется в $1 трлн.

Трамп и его коллеги-республиканцы должны сосредоточиться сейчас на том, чтобы успокоить общественность, унять истерику СМИ. Тем более, что схема «Пятнадцать дней на то, чтобы замедлить распространение вируса» подходит к концу. Он должен призвать американцев вернуться к работе и возобновить привычную деятельность, если они не входят в группу высокого риска или не находятся в эпицентрах вспышек вируса. Это разумный баланс риска в сфере здравоохранения и экономической необходимости. Кроме того, благополучие его президентства зависит от этого.