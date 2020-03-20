Коронавирус может привести к дефолту на Украине

Из-за глобальной пандемии коронавируса Украина, скорее всего выпадет из европейской повестки, заявил в интервью изданию Украина.ру политолог Марат Баширов. Он привел в пример Италию и Сербию, уже заявивших о том, что “якорные” для блока Германия и Франция забыли о соседях. В Сербии уже заявили, что европейской солидарности не существует. “А Украина, которая для Евросоюза как кость в горле, тем более выпадет из повестки”, — подчеркнул эксперт. По его словам, сейчас все сконцентрированы на спасении собственных экономик. Так что глубина падения экономики и торговых отношений будет “катастрофическая”.

Для Киева это, в первую очередь, обернется резким ухудшением экономической ситуации, считает Баширов. Украина вплотную подойдет к дефолту, заявил он.

При этом, комментируя предположение экс-министра транспорта Украины Червоненко о том, что Брюссель от Киева отвернется, а вот Москва поможет, Баширов указал на то, что рассчитывать на поддержку РФ можно только при выполнении минских договоренностей.

“Но если Минские соглашения будут выполнены, то возникает вопрос о том, что нужно будет Донбасс реинтегрировать в экономику Украины”, — поясняет политолог. Однако денег на это у Киева нет. А Москва в данной ситуации будет руководствоваться “здравым экономическим смыслом”.

“Но если России это будет невыгодно, она деньги дарить не будет. Тем более что мы знаем, что Украина страна очень коррумпирована. Там коррумпировали даже судей”, — добавил Баширов.