Народный банк Китая принял неожиданное решение по ключевой ставке

Народный банк сохранил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR) на уровне 4,05%. При этом некоторые аналитики прогнозировали снижение по меньшей мере на 5 базисных пунктов после того, как в марте регулятор снизил коэффициент резервных требований и добавил ликвидности финансовой системе. Пятилетняя ставка LPR также не поменялась: ее оставили на уровне 4,75%.

Между тем, только на этой неделе Центральный банк Поднебесной ввел в финансовую систему около $14 млрд через среднесрочные кредиты. При этом все ключевые экономические показатели — промпроизводство, розничные продажи, инвестиции — упали в феврале до исторических минимумов.

Между тем, как отмечает Bloomberg, опрошенные им аналитики ожидают, что снижение все-таки произойдет в ближайшей перспективе. Пока же Народный банк Китая, как считают эксперты, оставляет себе дополнительное пространство для маневра.