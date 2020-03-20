Коронавирус закрывает исламские святыни и ссорит страны между собой

Коронавирус добрался и до ООН. Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Организации сообщил, что заразился после поездки в Канаду. Из-за вирусной угрозы НАСА приостанавливает работу над ракетой и кораблем для полета на Луну. Иран призывает США отменить санкции, которые мешают закупать лекарства и медтехнику на фоне пандемии.

Такого в истории еще не было! Из-за вирусной угрозы Саудовская Аравия впервые закрыла две главные святыни ислама – мечети в Мекке и Медине. Теперь верующим запрещено входить на территорию святынь даже в пятницу, их главный молитвенный день. Власти заявили, что мера будет действовать до тех пор, пока вирус не отступит.

Тем временем Госдеп США призывает американцев отказаться от заграничных поездок. Число бронирований авиабилетов в одних только США упало на двести процентов. Зато политика американских властей в отношении иммигрантов на время смягчилась.

"Никто не должен бояться идти к врачу и обращаться за медицинской помощью, если она нужна, — заявил Натан Флетчер, инспектор округа Сан-Диего. - В штате Калифорния больницы и другие медучреждения обязаны оказывать помощь всем желающим, независимо от их правового статуса. Я говорю в первую очередь об иммигрантах. У вас не будут спрашивать никаких документов и устраивать проверки! Не бойтесь заботиться о своем здоровье!"

А вот в Европе коронавирус привел к настоящему раздору! Теперь каждая страна ЕС – сама за себя. Громкий дипломатический скандал разразился из-за решения польских властей. Они закрыли все границы и отказались пропускать через свою территорию жителей стран Прибалтики, которые возвращались домой на карантин из Западной Европы. Очереди на польских границах растянулись на десятки километров. В итоге часть прибалтов уже доставили домой на пароме. А часть все еще пребывает на польской границе в экстремальных условиях.

"Это какой-то ужас! Люди стоят в пробках по 17 часов! При этом даже в туалет сходить негде!" — возмущается водитель. "У нас были кое-какие запасы еды. Но если кто-то путешествует с детьми, это настоящая проблема. Мы стоим уже 14 часов, пополнить запасы негде. Голод и жажда – вообще-то серьезное испытание", — подчеркивает другой.

Что касается Латинской Америки, то нашим туристам в Колумбии рекомендовано как можно скорее покинуть страну. Решается вопрос и с отдыхающими в Перу. Около двухсот россиян пока не могут выехать из страны, где объявлен режим катастрофы. Российские дипломаты взяли ситуацию под контроль.