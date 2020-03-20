Теневой оборот в 100 миллионов: на двоих жителей Дона завели уголовное дело

В Ростовской области задержана организованная группа, выведшая в теневой оборот сто миллионов рублей. В качестве подозреваемых - 34-летняя жительница Волгодонска и руководитель крестьянско-фермерского хозяйства. В настоящий момент злоумышленники помещены под стражу. Были проведены обыски. По результатам проверки возбуждено уголовное дело, сообщает ГТРК "Дон-ТР" со ссылкой на пресс-службу областного управления МВД.

Предварительно известно, что обвиняемые предоставляли банкам поддельные платежные поручения. Денежные средства они обналичивали через реквизиты 28 фиктивных индивидуальных предпринимателей.