10 нефтяных компаний, объявивших о снижении расходов после падения цен на нефть

В марте рынок нефти оказался в сложной ситуации: страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться по сделке о сокращении добычи нефти, что привело к резкому падению цен на сырье. Так, нефть марки Brent подешевела почти в два раза: с почти $50 за баррель в начале месяца она опускалась до $25, это минимальное значение с 2003 года.

Цены на нефть заставляют наиболее уязвимые нефтяные компании пересматривать инвестиционные планы, стремительно сокращая расходы.

Ниже мы расскажем о нефтяных компаниях, которые приняли решение сокращать расходы в связи с падением цен на нефть.

1.EOG Resources

Расположенная в Техасе нефтяная компания EOG Resources объявила о сокращении капитальных расходов в 2020 году на $2 миллиарда или 31%. На решение компании повлияли сразу два фактора: распространение коронавируса и ценовая война со стороны Саудовской Аравии, которая оказывает влияние на американские компании.

В EOG заявили, что компания намерена сократить расходы по всем направлениям деятельности. Компания сосредоточится на бурении в западной части Техаса и Нью-Мексико, а также на месторождении Eagle Ford Shale в южном Техасе.

В настоящий момент компания планирует потратить $4.3 -$4.7 миллиардов на капитальные расходы в 2020 году. По прогнозам компании, добыча в 2020 году составит 446 000- 466 000 баррелей нефти в сутки.

2. Pioneer Natural Resources

Это еще одна техасская компания, которая сокращает свой бюджет на 2020 год. Сокращение будет около 45%, что также связано с падением цен на нефть и общей атмосферой неопределенности в макроэкономике.

После сокращения расходов, бюджет компании на 2020 год составит $1.6-1.8 миллиардов, по сравнению с $3.0-3.3 миллиардами, как планировалось ранее.

В частности, компания планирует сократить расходы на водную инфраструктуру почти до 100 миллионов долларов, по сравнению с 125 миллионами долларов, которые были запланированы ранее.

3. Saudi Aramco

Саудовская компания Saudi Aramco также сокращает расходы на фоне ценовой войны, которую развязала сама же Саудовская Аравия.

Капитальные расходы составят от $25 до $30 миллиардов в 2020 году, по сравнению с $35-$40 миллиардов, как было запланировано ранее. Помимо этого, компания пересматривает свои планы на следующий год.

Ценовая война, развязанная Саудовской Аравией, вынуждает компанию наращивать поставки сырья, несмотря на падение цен на нефть.

4. Occidental Petroleum

Американская компания Occidental Petroleum также сокращает расходы. Прежде всего, компания объявила о сокращении квартальных выплат инвесторам впервые за 30 лет. Такое решение было принято также на фоне падение цен на нефть.

Компания, расположенная в техасском Хьюстоне, также сократила дивиденды акционерам до 11 центов с 79 центов. Кроме того, компания сокращает капитальные расходы в 2020 году почти на треть – с $5.2 — $5.4 миллиардов до $3.5 — $3.7 миллиардов.

5. Exxon Mobil

В понедельник компания Exxon Mobil также объявила о планах на значительные сокращения расходов на фоне падения цен на нефть, а также в связи с эпидемией коронавируса.

Акции компании достигли 17-летнего минимума. Акции Exxon в понедельник упали до $34.49. Этого уровня цены на акции компании достигали в последний раз в 2003 году.

6. Marathon Oil

В вторник американская компания Marathon Oil Corp заявила, что она планирует сокращать бурение и расходы по меньшей мере на 30% по сравнению с запланированным ранее уровнем. Акции Marathon Oil в понедельник упали на 47%, однако затем выросли на 32%.

7. Equinor

Норвежская нефтяная компания Equinor пересматривает свои капитальные и эксплуатационные расходы на фоне падения цен на нефть и эпидемии коронавируса.

В феврале компания планировала капитальные расходы размере $10 — $11 миллиардов в 2020 и 2021 году. В 2022-2023 годах компания планирует поднять расходы до $12 миллиардов, что позволит нарастить расходы и инвестировать в проекты возобновляемой энергетики.

В компании заявили о том, что планируется сократить “не критическую” активность на шельфе.

8. Eni

Итальянская компания Eni также последовала примеру своих конкурентов и заявила о сокращении расходов в результате падения цен на нефть, а также на фоне эпидемии коронавируса, которая оказала существенное влияние на экономическую ситуации в Италии.

9. Лукойл

Глава компании Вагит Алекперов объявил о том, что компания Лукойл планирует сократить инвестиционные и эксплуатационные расходы. По его словам, в целом сокращение расходов составил 1,5 миллиарда долларов. При этом Алекперов подчеркнул, что эти сокращения не относятся к проектам, связанным с обеспечением геологоразведки и добычи нефти.

10. Chevron

Chevron — еще одна компания, которая заявила о сокращении расходов в краткосрочной перспективе на фоне падения цен на нефть.

Эта американская компания стала первой компанией, которая подтвердила переоценку расходов на фоне падения цен.

В компании заявили, что речь идет о сокращении капитальных затрат в краткосрочной перспективе, однако компания планирует сохранить доходы в долгосрочной перспективе.