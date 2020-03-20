20 марта 202010:19

Тувинская школьница отбилась от насильника в своей квартире

ГСУ СКР по Московской области

В Туве шестиклассница смогла отбиться от насильника, силой затолкавшего ее в квартиру. Злоумышленника уже задержали — им оказался 19-летний житель Барун-Хемчигского района, где и произошло нападение.

Описанные в сводке республиканского управления МВД события произошли около полудня 17 марта, когда 13-летняя девочка вернулась из школы. Стоило ей ключом открыть входную дверь, как неизвестный моментально затолкал ее в квартиру и запер. Раздеть свою жертву у него не получилось — школьница ожесточенно отбивалась, а когда поняла, что не совладает с насильником, выбежала на балкон и принялась громко кричать и звать на помощь. Напуганный молодой человек скрылся.

Девочка сообщила обо всем матери, а та поставила в известность полицейских. Спустя сутки, после поквартирного обхода близлежащих домов, 19-летнего подозреваемого задержали. Ему грозит от 12 до 20 лет в колонии за покушение на изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста.

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