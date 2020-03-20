Велижский водолаз предстанет перед судом за ложный донос

Преступление, но другое. Сотрудника велижского отряда водолазов обвинили в ложном доносе и хранении взрывчатых веществ. Напомним, ранее он сообщил о покушении на себя и даже успел стать героем передачи Андрея Малахова "Прямой эфир", передает ГТРК "Смоленск".

По информации СК, мужчина совершил самоподрыв гранаты на крыльце своего дома для того, чтобы привлечь внимание СМИ. В результате взрыва пострадала собака. Животное пришлось усыпить. Изучив все подробности случившегося, в том числе после проведения генетической экспертизы и теста на полиграфе, у криминалистов не осталось сомнений в том, кто был виноват в прогремевшем в Велиже взрыве.

"Обвиняемый полностью признал свою вину в присутствии защиты. Помимо этого, в ходе ранее проведенной проверки показаний он на месте подробно объяснил все детали случившегося и показал место, куда он выбросил чеку от гранаты. СК собрал достаточную доказательную базу. В настоящий момент уголовное дело с уже утвержденным обвинительным заключением было направлено на рассмотрение в суд", — прокомментировала официальный представитель СК РФ по Смоленской области Наталья Зуева.