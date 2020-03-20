Sochi Drift Challenge пройдет для болельщиков в режиме онлайн

Финал гонок Sochi Drift Challenge отменять не будут, однако заезды состоятся без присутствия болельщиков. Все желающие смогут посмотреть турнир на официальной странице сочинского автодрома в социальной сети "ВКонтакте", где организуют онлайн-трансляцию, передает ГТРК "Вести Сочи". Напомним, состязания запланированы на эти выходные.

Комментировать соревнования будет Роман Бражников. Все, кто уже приобрел билеты на гонки, смогут узнать информацию по возврату денежных средств в call-центре "Сочи Автодрома". Контактный телефон: 8-800-222-00-70.