Мини-футбол. Финал четырех Лиги чемпионов отложен

Континентальный мини-футбол (футзал) вслед за большим футболом прервал свои соревнования. Финал четырех футзальной Лиги чемпионов, который должен был быть сыгран в столице Белоруссии с 24 по 26 апреля, отложен на неопределенный срок.

Как уже сообщали Вести.Ru, в решающую часть главного турнира клубов Старого Света пробились две российские команды – КПРФ и "Тюмень", а также испанские "Барселона" и "Мурсия". Даты проведения Финала четырех пока не определены.