Мультимедийные системы оказались опаснее нетрезвых водителей

Авторитетная британская организация IAM Road Smart, изучающая безопасность дорожного движения, пришла к необычному выводу: системы, которые должны сделать пребывание за рулем комфортнее, параллельно повышают вероятность аварии.

В IAM Road Smart ополчились в основном на мультимедийные системы, поддерживающие интеграцию смартфонов по протоколам Apple CarPlay и Android Auto. Исследователи на практике изучили время, на которое водитель отвлекается от дороги ради взаимодействия с этими системами, и заключили, что с этой точки зрения они опаснее, чем разговоры или текстовые сообщения за рулем, алкоголь и даже легкие наркотики.

У нетрезвых водителей время реакции на неожиданные события увеличивается в среднем на 12%. Написание СМС замедляет реакцию на 35%, разговоры по телефону без использования устройств хэндс-фри — на 46%. А вот использование интерфейса Android Auto "тормозит" водителя сразу на 53%, причем Apple CarPlay еще опаснее, так как увеличивает время реакции на 57%.

Системы голосового управления в этом случае панацеей тоже не стали, так как тоже сказывались на времени реакции, хоть и не так значительно — 30 и 36% соответственно.

Если говорить об абсолютных цифрах, то в среднем время, на которое водители отвлекались от дороги ради мультимедийных систем, составило 16 секунд. На скорости чуть более 100 км/ч автомобиль за это время способен проехать минимум полкилометра — почти без контроля со стороны водителя.