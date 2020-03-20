Гималайская медведица Даша впервые показала подросшего детеныша сотрудникам зоопарка

Сотрудники Барнаульского зоопарка впервые увидели подросшего детеныша гималайской медведицы Даши. На днях им удалось заснять, как она отдыхает, обнимая спящего медвежонка. Этот ролик опубликовали в социальных сетях. Ожидается, что концу апреля, детеныш самостоятельно начнет выходить на прогулку, передает ГТРК "Алтай".

Для гималайских медведей Жоры и Даши этот детеныш стал уже третьим, в январе 2019 года у них родилась двойня. Подросших медвежат отправляют в другие зоопарки. Это тяжелый период не только для их матери, но и для специалистов. Готовиться к нему начали заранее.



"Даша — очень заботливая мама. Когда нам пришлось забрать одного из медвежат, она очень переживала. Нам самим было очень ее жаль, прямо до слез. Она все время бегала по вольеру, везде его искала. Жорик тоже попал под горячую руку, Даша обвиняла в пропаже и его. Однако мы не сможем содержать столько медведей и, наверное, правильнее будет отдавать медвежат в зоопарки, где еще нет этих животных. Медвежонка мы бланируем периодически забирать у Даши, выводить на маленькие прогулки, чтобы она могла привыкнуть. Хотя, конечно, любовь и чувства у животных не отнимешь, поэтому в любом случае они будут переживать", — рассказал директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев.