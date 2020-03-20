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Коронавирус 10 минут назад

20 марта 202012:30

Директор профсоюза НБА прогнозирует заражение 50% сотрудников

usatoday.com

Из всех американских профессиональных спортивных лиг самая напряженная ситуация сложилась в Национальной баскетбольной ассоциации. По словам исполнительного директора профсоюза НБА Мишель Робертс в Лиге могут быть инфицированы коронавирусом от 40% до 50% работников, включая игроков.

"У большинства из нас может случиться положительный результат теста на коронавирус, даже если мы будем уверены, что не инфицированы, — цитирует Робертс издание USA Today. – Есть сведения, что от 40% до 50% сотрудников НБА могут быть инфицированы, независимо от того, будет сам тест положительным".

Робертс на стала раскрывать личности игроков и сотрудников Лиги, которые уже имеют на руках положительные тесты: "Я не сделаю это, так как это может стать клеймом. Однако я точно знаю, что среди инфицированных будет много игроков, много сотрудников НБА и тех, кто работает в профсоюзе".

В свою очередь комиссар Лиги Адам Сильвер ранее сообщил прессе, что НБА все же рассматривает несколько способов продолжения сезона после перерыва: "Во-первых, мы можем дождаться, когда ситуация позволит принимать на аренах по 19 тыс. человек. Во-вторых, матчи могут проходить без зрителей".

По словам Сильвера, медики могут разрешить проводить игры, если будут проверены все баскетболисты и тренеры: "Третьим вариантом является проведение одного матча. Фанаты застряли дома, их нужно развлечь. Игра может стать благотворительной, игроки будут проверены на вирус и проведут закрытый от болельщиков матч".

О каких-то сроках возобновления игр речь не идёт. Сильвер сразу после остановки сезона сказал, что лига прерывает матчи минимум на 30 дней, но уже совершенно очевидно, что этот самый оптимистичный сценарий не воплотится в жизнь. Конец июня может стать наиболее реалистичным временем для продолжения игр, но многое будет зависеть от ситуации с пандемией.

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